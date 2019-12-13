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Факти / Надзвичайні події

В елітній багатоповерхівці Києва сталася пожежа

У багатоповерхівці в Печерському районі Києва спалахнула пожежа.

пожежа

На вулиці Старонаводницькій у Києві горить елітний житловий комплекс. На відео видно велику пожежу в одній з квартир багатоповерхівки.

Також з вікна йде чорний дим.

Читайте: Горіли цистерни з пальним: у Києві сталася масштабна пожежа

На місце вже працюють рятувальники.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, 3 грудня в Києві на Новопечерських липках сталося серйозне задимлення і пожежа. Постраждалих немає.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Dreamstime

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