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Факти / Надзвичайні події

Виколоті очі та вирізані органи: яким бойовики повернули тіло Безпалого

Бойовики “ДНР” передали рідним Романа Безпалого його понівечене тіло, проте близькі бійця сумніваються, що це він.

Виколоті очі та вирізані органи: яким бойовики повернули тіло Безпалого

Бойовики повернули тіло українського військового Романа Безпалого з виколотими очима, вирізаними органами, відрізаним носом. Проте родина вперто відмовляється вірити у смерть бійця.

Дружина Романа розповіла, що на тілі чоловіка не виявили характерних шрамів чи родимих плям.

Судмедексперти через відсутність внутрішніх органів не змогли вставити причину смерті. Також довелося проводити ДНК-експертизу, яка підтвердила особу бійця.

За версією бойовиків так званої ДНР, де у полоні знаходився Безпалий, чоловік укоротив собі віку сам. Однак рідні відмовляються вірити у це.

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Проте це ще не всі жахи, які випали на долю родини. Судмедексперти перед похороном передали рідним загиблого не його тіло, а чужі рештки – біоматеріали.

– Ми всі шоковані були. Я хотіла скасувати похорон. Там були і мішки, і вже біологічна маса, кістки які відійшли від тіла. Там ні черепа не було, ні очей, – розповіла Анжела Безпала.

Невідомі рештки у запечатаній труні жінка виявила, коли востаннє хотіла попрощатися з чоловіком.

Через плутанину з тілами жінка звертатиметься до суду.

Раніше Факти ICTV писали, що Донецький апеляційний суд 11 грудня змінив запобіжний захід 16-річному підозрюваному в побитті волонтера Артема Мірошниченка, після якого той згодом помер.

Джерело: Надзвичайні новини

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