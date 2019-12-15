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Факти / Надзвичайні події

Побиття водія лімузина молотком у Черкасах потрапило на відео (18+)

У Черкасах затримали чоловіка, який у центрі міста напав на водія лімузина з молотком.

Побиття водія лімузина молотком у Черкасах потрапило на відео (18+)

У Черкасах чоловік завдав тілесних ушкоджень у різні частини тіла водієві білого лімузина. При цьому зловмисник орудував молотком.

Правоохоронці встановили, що нападник чоловік 1984 року народження був раніше судимий. Його затримали.

Слідчі зареєстрували кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство, яке супроводжується особливою зухвалістю або винятковим цинізмом та застосуванням предмета для нанесення тілесних ушкоджень).

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Поліція встановлює очевидців нападу і ступінь травм, які отримав водій лімузина.

Нагадаємо, у Житомирі психічно хворий чоловік побив жінку з дитиною на руках.

Джерело: Черкаська місцева прокуратура

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