На Бориспільській трасі автомобіль на смерть збив пішохода. Від удару тіло розірвало на частини.

14 грудня близько 20.30 біля населеного пункту Проліски Toyota Highlander збила пішохода. Удар був такої сили, що тіло розірвало на частини.

Поліцейським зателефонував водій Toyota і повідомив, що збив людину.

На місце направили екіпаж поліції і медиків.

За словами правоохоронців, проїжджаючі повз водії зупинялися і намагалися не допустити наїзд на людські останки, але уникнути цього не вдалося. Частини тіла розкидало в радіусі 300 метрів по смугах руху.

Водій Toyota розповів, що їхав в крайньому лівому ряду в бік Борисполя. Під час руху він відчув удар і проїхав на узбіччя, щоб зупинитися і подивитися, що сталося.

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Після повної зупинки чоловік побачив пошкодження авто. Поблизу він побачив частини тіла і відразу ж подзвонив в поліцію.

За його словами, перед ним був ще один заявник. Водій BMW також розповів, що збив пішохода. Ця машина рухалася в бік Києва, але на ній пошкоджена тільки частина бампера. Можливо, що він зачепив уже частини тіла.

По тілу загиблого важко було визначити навіть стать, оскільки вціліла лише рука. По ній визначили, що жертвою став чоловік.























Вціліла тільки рука: під Києвом авто їздили по збитому на смерть пішоходу / 6 фотографий

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