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Вживали алкоголь та їжу: у Миколаєві біля кафе померли двоє далекобійників

У Миколаєві біля придорожнього кафе померли двоє далекобійників, ще троє потрапили в лікарню.

Вживали алкоголь та їжу: у Миколаєві біля кафе померли двоє далекобійників

14 грудня близько 20.00 надійшло повідомлення від лікарів про те, що в мікрорайоні Варварівка на вулиці Одеське шосе помер 54-річний далекобійник.

Під час огляду його вантажівки був виявлений мертвим його 38-річний напарник.

Також були госпіталізовані ще троє далекобійників: 33-х, 38-ми і 57-ми років. Один з них знаходиться у важкому стані.

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Чоловіки переважно з Вінницької та Чернігівської областей.

За словами свідків, далекобійники вживали алкоголь і їжу в придорожньому кафе. Зразки продуктів харчування та спиртних напоїв направлені на експертизу.

Відомості про факт смерті двох осіб внесено до ЄРДР за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, в Чернігівській області троє дітей отруїлися невідомою речовиною. Одна дитина померла в реанімації.

Джерело: Нацполіція

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