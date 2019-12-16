В Сумах побили нардепа від Слуги народу Ананченка

У Сумах на народного депутата від партії Слуга народу Михайла Ананченка напали двоє чоловіків в балаклавах.

Михайла Ананченка побили у рідних Сумах, коли повертався додому.

Нардеп від Слуги народу показав у соцмережі фото з синцем на лівій вилиці – наслідок нападу двох чоловіків у балаклавах.

Сам політик пов’язує напад з “політичною діяльністю” та “голосуванням на наступному пленарному тижні”.

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Прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко повідомила про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 346 ККУ – Насильство щодо народного депутата України. Розпочато комплекс невідкладних слідчих заходів.

Нагадаємо, у серпні у Гостомелі Київської області напали на народного депутата Віталія Купрія.

Фото: Михайло Ананченко