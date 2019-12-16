PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

В Сумах побили нардепа від Слуги народу Ананченка

У Сумах на народного депутата від партії Слуга народу Михайла Ананченка напали двоє чоловіків в балаклавах.

В Сумах побили нардепа від Слуги народу Ананченка

Михайла Ананченка побили у рідних Сумах, коли повертався додому.

Нардеп від Слуги народу показав у соцмережі фото з синцем на лівій вилиці – наслідок нападу двох чоловіків у балаклавах.

Сам політик пов’язує напад з “політичною діяльністю” та “голосуванням на наступному пленарному тижні”.

Читайте: У Києві депутату в обличчя розпилили сльозогінний газ

Прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко повідомила про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 346 ККУ – Насильство щодо народного депутата України. Розпочато комплекс невідкладних слідчих заходів.

Нагадаємо, у серпні у Гостомелі Київської області напали на народного депутата Віталія Купрія.

Фото: Михайло Ананченко

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Побиття водія лімузина молотком у Черкасах потрапило на відео (18+)
Побиття водія лімузина молотком у Черкасах потрапило на відео (18+)
слуга народа
Скільки коштуватиме новорічний корпоратив Слуги народу
Депутата від Слуги народу Третьякову спіймали за інтимним листуванням у Раді
Депутата від Слуги народу Третьякову спіймали за інтимним листуванням у Раді
У Житомирі чоловік побив ногами жінку з немовлям на руках
У Житомирі чоловік побив ногами жінку з немовлям на руках
Поліція відкрила кримінальне провадження через бійку в Раді
Поліція відкрила кримінальне провадження через бійку в Раді
Бійка в Раді: у Богданця підозра на струс мозку
Бійка в Раді: у Богданця підозра на струс мозку
Бійка депутатів у Раді: чому побилися свободівці і Богданець
Бійка депутатів у Раді: чому побилися свободівці і Богданець
Бійка в Раді: Слуга народу звернулася до правоохоронців
Бійка в Раді: Слуга народу звернулася до правоохоронців
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка