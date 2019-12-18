Через бунт у СІЗО Кропивницького ввели особливий режим

У Кропивницькому слідчому ізоляторі після бунту ввели особливий режим.

Особливий режим у Кропивницькому СІЗО передбачає посилення охорони, нагляду за особами, взятими під варту, припинення всіх заходів, що проводяться з ними.

Також забороняються побачення та не приймаються посилки.

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Прокуратура Кіровоградської області повідомила, що зареєструвала кримінальне провадження за фактом насильства щодо працівника ізолятора.

За версією слідства, 16 грудня один із ув’язнених наніс тілесні ушкодження штатному психологу та погрожував їй і її родині фізичною розправою. Також він підбурював інших на масові заворушення.

В результаті цього були вибиті оглядові вічка дверей камер, розбиті вікна та пошкоджені камери відеонагляду.

Джерело: Державна кримінально-виконавча служба