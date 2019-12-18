PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Через бунт у СІЗО Кропивницького ввели особливий режим

У Кропивницькому слідчому ізоляторі після бунту ввели особливий режим.

Через бунт у СІЗО Кропивницького ввели особливий режим

Особливий режим у Кропивницькому СІЗО передбачає посилення охорони, нагляду за особами, взятими під варту, припинення всіх заходів, що проводяться з ними.

Також забороняються побачення та не приймаються посилки.

Читайте: Бунт в СІЗО Кропивницького: постраждала одна співробітниця

Прокуратура Кіровоградської області повідомила, що зареєструвала кримінальне провадження за фактом насильства щодо працівника ізолятора.

За версією слідства, 16 грудня один із ув’язнених наніс тілесні ушкодження штатному психологу та погрожував їй і її родині фізичною розправою. Також він підбурював інших на масові заворушення.

В результаті цього були вибиті оглядові вічка дверей камер, розбиті вікна та пошкоджені камери відеонагляду.

Джерело: Державна кримінально-виконавча служба

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка