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Нові докази у справі Шеремета: розмови Антоненка про міну та відео її вилучення

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета поліція опублікувала нові докази щодо підозрюваного Андрія Антоненка.

розмови Антоненка про міну

За даними поліції, перед обшуком Андрій Антоненко попросив брата дружини винести з помешкання міну.

Боєприпас, схожий на протипіхотну міну МОН-50, вилучили 13 грудня в офісному приміщенні, розміщеному на першому поверсі будинку, де мешкав підозрюваний разом із дружиною та її братом.

Очевидці розповіли, що сусід з третього поверху залишив на зберігання нібито роутер.

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Цей предмет був захований у купюроприймач терміналу.

Призначена комплексна експертиза, зокрема, молекулярна.

Нагадаємо, 14 грудня Печерський районний суд Києва арештував музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка на два місці – до 8 лютого 2020 року. 18 грудня адвокати оскаржили його арешт.

Джерело: Нацполіція

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