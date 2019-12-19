На території школи в селі Великий Дальник Одеської області було виявлено понад 300 вибухонебезпечних предметів.
18 грудня в селі Великий Дальник Біляївського району, Одеська області на території школи сапери виявили 346 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової.
Були знайдені артилерійські снаряди калібром 45 мм – 271 одиниця, ручні гранати – 21 одиниця і детонатори – 54 одиниці.
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Сапери ДСНС вилучили та знешкодили вибухонебезпечні предмети.
На території школи в Одеській області знайшли понад 300 снарядів та гранат / 5 фотографий
Нагадаємо, в листопаді минулого року в парку Олександрія (Київська область) рятувальники знайшли 3 авіабомби, які перебували там з часів Другої світової війни.
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