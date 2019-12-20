Оголене тіло лежало на березі озера: у Києві знайшли мертвою тренера з фітнесу

У Києві на березі озера у приватному секторі знайшли тіло фітнес-тренера. Виявилося, що напередодні жінка потрапила у ДТП.

У Києві на березі озера люди, які зранку вигулювали собак, знайшли оголене тіло жінки та одразу викликали правоохоронців. Неподалік знаходилося її розбите авто.

Сусіди впізнали загиблу, нею виявилася 39-річна фітнес-тренер Юлія Половко. Відомо, що вона одружена та виховує сина.

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Поліція, хоча і відкрила кримінальне провадження, проте поки називає загибель киянки нещасним випадком. Попередньо з’ясували, що померла жінка від переохолодження, а авто розбила, бо протаранила бетонну огорожу.

– Правоохоронці виявили відчинений автомобіль, біля нього лежала жінка без ознак життя. Оглядом судово-медичного експерта попередньо ознак насильницької смерті виявлено не було. Слідчі з’ясували, що жінка місцева мешканка 1980 року народження. За словами місцевих мешканців, вона вживала алкогольні напої, – розповіла прес-секретар Солом’янського управління поліції Олена Мошко.

Проте правоохоронці не розповіли, чому після аварії жінка залишила авто, звідки у неї синець під оком, а також, куди зник її телефон.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві знайшли бездиханне тіло чоловіка і жінку, яка була у крові, а її палець відтяли.