Під час ремонту моста в Станиці Луганській чиновники хотіли вкрасти 10 млн грн – ГПУ

Правоохоронці почали розслідування щодо можливого розкрадання бюджетних коштів чиновниками Луганської області.

Правоохоронці виявили факти розкрадання бюджетних коштів чиновниками Луганській області під час проведення ремонту моста у Станиці Луганській.

За інформацією ГПУ, чиновники мали намір привласнити собі близько 10 млн грн.

19 грудня працівники правоохоронних органів провели низку обшуків, під час яких вилучили документи про ремонт моста в Станиці Луганській.

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Згідно з матеріалами слідства, посадові особи одного з управлінь Луганської ОДА увійшли у змову з посадовими особами кількох комерційних структур, щоб викрасти кошти, виділені на ремонт об’єктів інфраструктури області.

– Слідство вважає, що згаданою комерційною структурою із залученням субпідрядної організації проведено роботи з капітального ремонту мосту через річку Сіверський Донець у Станично-Луганському районі, об’єми та вартість яких, за даними слідства, значно завищені, – повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Попередньо подію кваліфікували за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Обсяг завданих збитків встановлюється.

До слова, директора НАБУ Артема Ситника внесли до реєстру осіб, які вчинили корупційні злочини.

Фото: ГПУ