Справа Шеремета: через штурм Апеляційного суду постраждала людина

Через штурм Київського апеляційного суду під час засідання у справі Павла Шеремета постраждала одна людина. Чоловіка госпіталізували з травмою шиї.

З Київського апеляційного суду з травмою шиї та гіпертонічним кризом госпіталізували чоловіка, який постраждав внаслідок штурму зали засідань. Там мав би відбутися розгляд скарги адвоката на рішення Печерського районного суду про тримання під вартою підозрюваної у причетності до вбивства Павла Шеремета лікаря Юлії Кузьменко.

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– Були постраждалі. Я так розумію, що це колишній комбат 25-го батальйону Київська Русь – у нього травма шиї та гіпертонічний криз, точніше вже встановлять рентген-знімки, чи там є перелом, чи ні. Це єдиний, якого повезли, декільком було зле, але їм надали допомогу на місці, – зазначила фельдшер волонтерської швидкої допомоги.

Постраждалим виявився екс-командир 25-го батальйону територіальної оборони Київської області Київська Русь Андрій Янченко.

Нагадаємо, засідання суду про утримання під вартою Кузьменко перенесли з 20 на 24 грудня через неявку прокурорів.

На третій поверх суду, де в залі засідань перебувала Кузьменко, піднялися близько 15 співробітників поліції особливого призначення.

Кузьменко наполягала, що не піде із зали і вимагала почати судовий процес.