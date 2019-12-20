За попередньою інформацією, стрілянину біля будівлі ФСБ у Москві на Луб’янці влаштував 39-річний Євген Манюров.

Фахівці вважають, що людина, яка влаштувала стрілянину біля будівлі ФСБ в Москві на Луб’янці, мала спеціальну підготовку.

За попередніми відомостями, нападником був 39-річний уродженець Московської області Євген Манюров.

Згідно з непідтвердженою інформацією, Манюров займався практичною стрільбою, а також брав участь у змаганнях зі стрільби з карабіна з пістолетним калібром, в яких зайняв третє місце.

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Також повідомляється, що можливий стрілець нібито навчався у Російській академії правосуддя.

Крім того, Манюров проходив у Вищій школі економіки курс Соціологічний аналіз рекламної комунікації.

Нагадаємо, 19 грудня у Москві на Луб’янці чоловік відкрив стрілянину з автомата Калашникова біля будівлі ФСБ РФ, у результаті чого загинув один співробітник служби.

Джерело: 112