За попередньою інформацією, стрілянину біля будівлі ФСБ у Москві на Луб’янці влаштував 39-річний Євген Манюров.
Фахівці вважають, що людина, яка влаштувала стрілянину біля будівлі ФСБ в Москві на Луб’янці, мала спеціальну підготовку.
За попередніми відомостями, нападником був 39-річний уродженець Московської області Євген Манюров.
Згідно з непідтвердженою інформацією, Манюров займався практичною стрільбою, а також брав участь у змаганнях зі стрільби з карабіна з пістолетним калібром, в яких зайняв третє місце.
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Також повідомляється, що можливий стрілець нібито навчався у Російській академії правосуддя.
Крім того, Манюров проходив у Вищій школі економіки курс Соціологічний аналіз рекламної комунікації.
Нагадаємо, 19 грудня у Москві на Луб’янці чоловік відкрив стрілянину з автомата Калашникова біля будівлі ФСБ РФ, у результаті чого загинув один співробітник служби.
Джерело: 112