Публікації громадського об’єднання Батьки SOS, головою якого є Олена Парфьонова, неодноразово приводили до звільнень у школах і дитсадках.

Співзасновниця громадського об’єднання Батьки SOS, яке бореться проти поборів та булінгу в школах, Альоні Парфьоновій спалили машину.

Напад стався, коли авто Парфьонової стояло на вулиці. На місце події прибули слідчі.







Ти ж не безсмертна: співголові Батьки SOS Парфьоновій спалили авто / 2 фотографии

Постраждала нині не може назвати прізвищ можливих нападників та не має версій того, чому її машину підпалили.

– Мені роками надходили погрози. Говорили: Ти ж не безсмертна, подумай про родину, у тебе ж є дитина, – сказала Парфьонова.

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Публікації Батьки SOS у соцмережах неодноразово призводили до звільнень у школах і дитсадках.

Нагадаємо, у листопаді спалили авто сім’ї в.о. керівника Одеської митниці Ігоря Резніка.