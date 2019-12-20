Ти ж не безсмертна: співголові Батьки SOS Парфьоновій спалили авто

Публікації громадського об’єднання Батьки SOS, головою якого є Олена Парфьонова, неодноразово приводили до звільнень у школах і дитсадках.
Співзасновниця громадського об’єднання Батьки SOS, яке бореться проти поборів та булінгу в школах, Альоні Парфьоновій спалили машину.
Напад стався, коли авто Парфьонової стояло на вулиці. На місце події прибули слідчі.
Постраждала нині не може назвати прізвищ можливих нападників та не має версій того, чому її машину підпалили.
– Мені роками надходили погрози. Говорили: Ти ж не безсмертна, подумай про родину, у тебе ж є дитина, – сказала Парфьонова.
Читайте: Булінг у київській школі: вчителька цькувала малолітню ученицю
Публікації Батьки SOS у соцмережах неодноразово призводили до звільнень у школах і дитсадках.
Нагадаємо, у листопаді спалили авто сім’ї в.о. керівника Одеської митниці Ігоря Резніка.