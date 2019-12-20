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Факти / Надзвичайні події

У Кривому Розі працівники Палацу культури напали на дитину через самокат

У Кривому Розі працівниця Палацу культури облила 11-річного хлопчика водою через те, що катався на самокаті на ганку.

У Кривому Розі працівники Палацу культури напали на дитину через самокат

У Кривому Розі 11-річний хлопчик катався на самокаті біля Будинку культури, після чого звідти визирнула одна з працівниць та напала на дитину.

– Вийшла працівниця Будинку культури, почала мені лити під ноги воду та говорити Щоб ти впав і помер. Поки я стояв, ззаду підійшла жінка, взяла мене за руку та почала тягати у всі боки. Коли моя мама підбігла та її відштовхнула, вона дістала шокер і почала погрожувати, – розповів Марк.

Мати хлопчика зазначила, що її дитина слухняна, а одного зауваження досить, аби він припинив бавитися.

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Вона також розповіла, що конфлікт вдалося закінчити лише після того, як вона пригрозила зверненням до поліції.

Проте керівництво Палацу культури нічого протиправного у діях підлеглої не бачить. Директор стверджує, що провела профілактичну бесіду з працівниками та зробила зауваження.

Мати постраждалого вже написала заяву до поліції, а правоохоронці розпочали перевірку інциденту, вилучивши відео з камер спостереження.

Раніше Факти ICTV писали, що поліція склала три адмінпротоколи на вчительку однієї з київських шкіл за булінг.

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