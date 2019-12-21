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Ураган та зливи в Європі: тисячі осель без світла, семеро загиблих

У Європі внаслідок сильної бурі та злив загинули семеро людей.

Ураган та зливи в Європі

На південь Європи перед Різдвом обрушилася негода з поривами вітру до 160 км/год та потужними зливами.

Жертвами негоди стали п’ятеро осіб в Іспанії та двоє – в Португалії.

Ураган валив дерева, пошкодив авто та будинки, порушено залізничне сполучення, без світла лишилися тисячі осіб.

На острові Корсика та 16 інших департаментах Франції оголошено оранжевий рівень небезпеки. Пік негоди припаде на ніч з неділі на понеділок.

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У регіоні Лігурія на північному заході Італії 70 людей опинилися відрізаними від світу. Зливи та сильні пориви вітру призвели до зсуву, який зруйнував єдину дорогу, яка веде в містечко Фолло.

Негода, за прогнозами синоптиків, має вщухнути лише в понеділок.

Нагадаємо, 19 грудня повені та сильні вітри обрушилися на західну частину Ірландії, куди прийшов зимовий шторм Ельза.

Джерело: euronews

Фото: euronews

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