Чотири людини отримали травми різного ступеня тяжкості через ДТП на трасі Київ-Харків-Довжанський.
У місті Валки на трасі Київ-Харків-Довжанський сталася ДТП за участю поліцейського авто та легковика ВАЗ-2106.
У результаті аварії постраждали троє правоохоронців віком від 40 до 45 років та 51-річний водій легковика.
Людей з травмами різного ступеня тяжкості доставили до Валківської районної лікарні.
ДТП за участі поліції на Харківщині: четверо постраждалих / 2 фотографии
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За попередньою інформацією, автомобіль ВАЗ-2106 з причепом повертав вліво на автозаправну станцію та зіштовхнувся з службовою автівкою поліції, що рухалась назустріч.
Нагадаємо, на Тернопільщині шкільний автобус потрапив у ДТП. У результаті аварії загинула одна людина.
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