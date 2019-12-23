Чотири людини отримали травми різного ступеня тяжкості через ДТП на трасі Київ-Харків-Довжанський.

У місті Валки на трасі Київ-Харків-Довжанський сталася ДТП за участю поліцейського авто та легковика ВАЗ-2106.

У результаті аварії постраждали троє правоохоронців віком від 40 до 45 років та 51-річний водій легковика.

Людей з травмами різного ступеня тяжкості доставили до Валківської районної лікарні.







ДТП за участі поліції на Харківщині: четверо постраждалих / 2 фотографии

Читайте: У Києві на Троєщині зіткнулися легковик і мікроавтобус з сім’єю

За попередньою інформацією, автомобіль ВАЗ-2106 з причепом повертав вліво на автозаправну станцію та зіштовхнувся з службовою автівкою поліції, що рухалась назустріч.

Нагадаємо, на Тернопільщині шкільний автобус потрапив у ДТП. У результаті аварії загинула одна людина.