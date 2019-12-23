У Києві на одній із АЗС на перехресті вулиць Полярної та Сім’ї Кульженків сталася ДТП за участю вантажівки Renaul з борошном.
За попередніми даними, водій вантажівки Renault, який їхав з Суми, задрімав за кермом.
На перехресті Полярної та Сім’ї Кульженків фура спочатку протаранила автомобіль Mitsubishi, а потім почала зносити все на своєму шляху – сміттєві баки, стовп, паркан.
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Її занесло на стоянку АЗС, де вантажівка в’їхала в Hyundai, водій якого дивом встигнув відскочити.
На АЗС у Києві фура знесла авто – водій встиг відскочити / 3 фотографии
Нагадаємо, на Тернопільщині шкільний автобус потрапив у ДТП. У результаті аварії загинула одна людина.
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