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Факти / Надзвичайні події

На Київщині поліцейський під час служби вистрелив собі у голову

На Київщині поліцейський намагався покінчити життя самогубством, вистріливши собі у голову з табельної вогнепальної зброї.

На Київщині поліцейський під час служби вистрелив собі у голову

21-річний працівник Сквирського відділу поліції, перебуваючи на добовому чергуванні у службовому кабінеті, вистрелив собі у голову із табельної зброї.

Пораненого поліцейського доправлено до реанімаційного відділення – лікарі борються за його життя. 

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Для з’ясування усіх обставин на місце події прибули керівництво обласної поліції, працівники Управління внутрішньої безпеки, інспекція з особового складу, криміналісти та співробітники прокуратури.

Встановлюються причини та обставини спроби самогубства.  

Нагадаємо, 1 грудня у центрі Києва обстріляли автомобіль Range Rover чорного кольору, у результаті чого загинула трирічна дитина.

Джерело: Нацполіція

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