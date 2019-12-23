На Київщині поліцейський під час служби вистрелив собі у голову

На Київщині поліцейський намагався покінчити життя самогубством, вистріливши собі у голову з табельної вогнепальної зброї.
21-річний працівник Сквирського відділу поліції, перебуваючи на добовому чергуванні у службовому кабінеті, вистрелив собі у голову із табельної зброї.
Пораненого поліцейського доправлено до реанімаційного відділення – лікарі борються за його життя.
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Для з’ясування усіх обставин на місце події прибули керівництво обласної поліції, працівники Управління внутрішньої безпеки, інспекція з особового складу, криміналісти та співробітники прокуратури.
Встановлюються причини та обставини спроби самогубства.
Нагадаємо, 1 грудня у центрі Києва обстріляли автомобіль Range Rover чорного кольору, у результаті чого загинула трирічна дитина.