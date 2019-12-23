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Факти / Надзвичайні події

На Львівщині п’яний водій побив поліцейського

В одному з селищ Львівської області п’яний водій побив поліцейського. У нього діагностували струс мозку.

На Львовщине пьяный водитель избил полицейского

Близько 00.30 23 грудня в одному з селищ Жовківського району Львівської області патрульні зупинили для перевірки автомобіль Opel Omega, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Документів у водія з собою не було, а поліцейські помітили, що він знаходиться в нетверезому стані.

Раптово чоловік почав тікати. Коли правоохоронці його наздогнали – утікач завдав одному з правоохоронців удари.

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У патрульного діагностували струс головного мозку та садна обличчя, а у 23-річного водія – стан алкогольного сп’яніння.

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України і ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) КК України. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Кропивницькому Кіровоградської області водій автомобіля помер після затримання поліцейськими. Правопорушник перебував за кермом у нетверезому стані і намагався влаштувати бійку з патрульними.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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