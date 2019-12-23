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Суд виніс вирок у справі про вбивство ветерана АТО Олійника

Суд визнав 58-річного киянина Анатолія Чивікова винним у вбивстві ветерана бойових дій на Донбасі Сергія Олійника, яке сталося в червні 2017 року у Києві поблизу Золотих воріт.

13 років за вбивство ветерана АТО Олійника

Шевченківський райсуд Києва призначив обвинуваченому в умисному вбивстві Сергія Олійника покарання у вигляді позбавлення волі на 13 років.

Водночас підсудний не визнав себе винним та просив його виправдати.

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До набуття законності вироку суд залишив обвинуваченого під вартою.

Нагадаємо, 22 червня 2017 року поблизу станції метро Золотих воріт у Києві між обвинуваченим, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, та потерпілим стався конфлікт. Він вдарив Олійника ножем у груди. Чоловік помер на місці. Трагедія сталася на очах сина та дружини загиблого.

Сергій Олійник у 2015 році пішов служити добровольцем на Донбас, був начальником розвідки 1-го батальйону 54-ї механізованої бригади.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Прокуратура Києва

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