У Луганській області сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті. Чотири людини загинули, троє госпіталізовані.

Близько 21.00 22 грудня пожежа спалахнула в одному з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату.

В результаті пожежі загинули чотири людини, троє – отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні Старобільська.

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Пожежу було локалізовано о 21.32 та ліквідовано о 22.55.

Факт внесено до ЄРДР та кваліфіковано за ст. 270 КК України Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки та ст. 367 КК України Службова недбалість.

На місці події працюють співробітники поліції.















У Луганській області горів психоневрологічний інтернат, загинули 4 людини / 4 фотографии

Нагадаємо, 20 грудня в Подільському районі Києва сталася пожежа в квартирі 16-поверхового будинку. Загинули дві людини.