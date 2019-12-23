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Факти / Надзвичайні події

У Миколаєві жінка отримала поранення шиї під час стрільб поліцейських

38-літня місцева мешканка Миколаєва отримала тілесне ушкодження, знаходячись недалеко від місця стрільбища.

в Николаеве во время стрельб полицейских пострадала женщина

У Миколаєві жінка вигулювала собак в районі стрільбища, де тренуються поліцейські. Вона отримала дотичне тілесне ушкодження шиї.

За її словами, вона перебувала в 200-250 метрах навскоси від місця проведення стрільб, коли відчула печіння в області шиї.

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Жінка чула, що в цей час на полігоні проводяться навчальні стрільби.

– Ні одяг, ні інші частини тіла пошкоджень не зазнали, – йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК Умисне легке тілесне ушкодження. Проводиться медична експертиза, ведеться слідство.

Нагадаємо, 1 грудня у центрі Києва обстріляли автомобіль Range Rover чорного кольору, у результаті чого загинула трирічна дитина.

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