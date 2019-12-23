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Вибух гранати у Волзі: власника авто засудили до п’яти років

Учасника АТО, у Волзі якого у червні 2018 року діти знайшли гранату, засудили до позбавлення волі на п’ять років.

Вибух гранати у Волзі:

Святошинський райсуд Києва визнав чоловіка винним за двома статтями ККУ – ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та засудив до п’яти років позбавлення волі.

Суд також частково задовольнив цивільні позови потерпілих про відшкодування моральних та матеріальних збитків у розмірі понад 200 тис. грн кожному.

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Нагадаємо, 14 червня 2018 року на вулиці Чорнобильській у Києві група дітей знайшла у припаркованому автомобілі марки ГАЗ-24 Волга коробку, яка вибухнула при спробі її відкрити.

Внаслідок вибуху постраждали четверо дітей віком від п’яти до одинадцяти років. У двох з них – тяжкі травми.

Причиною вибуху стала бойова граната РГД-5, яку у коробку поклав власник автомобіля, учасник АТО.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Прокуратура Києва

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