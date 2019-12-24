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Факти / Надзвичайні події

Лежали на дорозі: в Кременчуці дві дівчинки напилися до втрати свідомості

Патрульна поліція Кременчука знайшла двох непритомних неповнолітніх дівчат з ознаками алкогольної інтоксикації.

Лежали на дорозі: в Кременчуці дві дівчинки напилися до втрати свідомості

Близько 13.00 інспектори патрульної поліції на вулиці Вадима Пугачова помітили двох непритомних дівчат, які лежали посеред дороги.

Поліцейські надали їм домедичну допомогу та викликали швидку.

Попередній діагноз – алкогольна інтоксикація. Наразі життю та здоров’ю дівчат нічого не загрожує.

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– А ми нагадуємо суб’єктам господарювання, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами про те, що законодавством України забороняється продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років! Не наражайте дітей на небезпеку! – зазначили у поліції.

Нещодавно у Києві патрульні зупинили п’яного чоловіка, який возив із собою в авто немовля.

Джерело: Патрульна поліція Кременчука

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