У Харкові чоловік з ножем захопив заручницю і поранив копа

У Харкові чоловік з ножем напав на жінку, взявши у заручниці, а потім тяжко поранив поліцейського, який обміняв її на себе.

Близько 9.30 в Немишлянському районі Харкова на жінку, яка поверталася з дитсадка, куди відвела свою дитину, неподалік яру напав невідомий чоловік.

Він приставив до горла ніж і сказав, що вона його заручниця. Випадкові перехожі викликали поліцію.

Зловмисник хотів в обмін на жінку побачити свого знайомого. Начальник карного розшуку райвідділу поліції запропонував себе в якості обміну, і чоловік погодився.

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Поліцейський намагався самотужки знешкодити чоловіка, проте той встиг вдарити його ножем. Зараз він у тяжкому стані, його оперують.

Відкрито провадження за ч. 1 за ст. 147 ККУ – Захоплення заручників та ст. 348 – Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.

Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

Влітку на Сумщині колишній чоловік прийшов до будинку нового партнера своєї екс-дружини і поранив його ножем, а потім узяв жінку в заручниці.