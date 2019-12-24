PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Харкові чоловік з ножем захопив заручницю і поранив копа

У Харкові чоловік з ножем напав на жінку, взявши у заручниці, а потім тяжко поранив поліцейського, який обміняв її на себе.

У Харкові чоловік з ножем захопив заручницю

Близько 9.30 в Немишлянському районі Харкова на жінку, яка поверталася з дитсадка, куди відвела свою дитину, неподалік яру напав невідомий чоловік.

Він приставив до горла ніж і сказав, що вона його заручниця. Випадкові перехожі викликали поліцію.

Зловмисник хотів в обмін на жінку побачити свого знайомого. Начальник карного розшуку райвідділу поліції запропонував себе в якості обміну, і чоловік погодився.

Читайте: Бив битою і палив газовою лампою: під Києвом ревнивець катував коханця дружини

Поліцейський намагався самотужки знешкодити чоловіка, проте той встиг вдарити його ножем. Зараз він у тяжкому стані, його оперують.

Відкрито провадження за ч. 1 за ст. 147 ККУ – Захоплення заручників та ст. 348 – Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.

Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

У Харкові чоловік з ножем захопив заручницю

Влітку на Сумщині колишній чоловік прийшов до будинку нового партнера своєї екс-дружини і поранив його ножем, а потім узяв жінку в заручниці.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Яготині під Києвом чоловік стріляв у копів
В Яготині під Києвом чоловік відкрив стрілянину по копам з рушниці
Пожежа в Харкові: загинула жінка, троє дітей у лікарні
Пожежа в Харкові: загинула жінка, троє дітей у лікарні
Харків виділив 50 млн грн за хату для Діда Мороза при дірявій тепломережі
Харків виділив 50 млн грн за хату для Діда Мороза при дірявій тепломережі
У Харкові Mercedes влетів у маршрутку, є постраждалий
У Харкові Mercedes влетів у маршрутку, є постраждалий
Вибух в Харкові повністю зруйнував гараж, троє загиблих
Вибух в Харкові повністю зруйнував гараж, троє загиблих
Ніж
На Полтавщині чоловік влаштував різанину в будинку подруги своєї коханої
Біля метро у Києві пассажира вдарили ножем
Біля метро у Києві пассажира вдарили ножем
Ніж
На Чернігівщині чоловік порізав 5-річного сина і встромив собі ножа у груди
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка