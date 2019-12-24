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Факти / Надзвичайні події

У Кривому Розі двох чоловіків забили до смерті під час застілля

Поліцейські Кривого Рогу заарештували трьох чоловіків, які забили двох знайомих до смерті під час розпиття спиртних напоїв.

Побиття

У Нацполіції розповіли про подробиці події, під час якої троє чоловіків вбили своїх знайомих.

За інформацією правоохоронців, під час розпиття спритних напоїв в ніч на 23 грудня в компанії виникла суперечка.

Троє п’яних чоловіків почали звинувачувати своїх знайомих у тому, що вони крали техніку та їжу, в результаті чого почалася бійка.

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Під час бійки постраждалим завдали численних ударів руками і ногами в різні ділянки тіла. Від отриманих ушкоджень вони померли.

Співробітники Нацполіції затримали місцевих жителів 26-ти, 27-ми та 46-ти років за підозрою у вбивстві, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.

До слова, у Харкові озброєний ножем чоловік взяв у заручники жінку та тяжко поранив поліцейського, який намагався його знешкодити.

Джерело: Нацполіція

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