У Києві станцію метро Майдан Незалежності зачиняли через сигнал про мінування

Станцію метро Майдан Незалежності зачиняли через сигнал про мінування, однак вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
У Києві станцію метро Майдан Незалежності та пересадку 24 грудня зачиняли на вхід та вихід.
Як повідомляє прес-служба метрополітену, надійшов анонімний дзвінок про мінування.
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Перевірка станції показала, що вибухонебезпечних предметів на станції не було.
Метрополітен працює у звичайному режимі.
До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо посилення відповідальності за заздалегідь неправдиве повідомлення про мінування суспільно важливих об’єктів.