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У Києві станцію метро Майдан Незалежності зачиняли через сигнал про мінування

Станцію метро Майдан Незалежності зачиняли через сигнал про мінування, однак вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

У Києві станцію метро Майдан Незалежності зачиняли через сигнал про мінування

У Києві станцію метро Майдан Незалежності та пересадку 24 грудня зачиняли на вхід та вихід.

Як повідомляє прес-служба метрополітену, надійшов анонімний дзвінок про мінування.

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Перевірка станції показала, що вибухонебезпечних предметів на станції не було.

Метрополітен працює у звичайному режимі.

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