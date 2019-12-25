Смертельна ДТП у Києві: Hyundai вилетів на зустрічну смугу і протаранив Opel

На Столичному шосе сталося лобове зіткнення двох автомобілів, загинув чоловік.
Близько 19.30 24 грудня в Голосіївському районі Києва сталася ДТП, в результаті якої одна людина загинула і двоє постраждали.
Автомобіль Hyundai з невідомих причин вилетів на зустрічну смугу і протаранив Opel.
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За словами очевидців, водія Opel затиснуло в машині. Його розблокували рятувальники і госпіталізували.
Загинув 28-річний водій Hyundai. Його пасажирка вижила, бо в момент зіткнення була пристебнута.
Обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, на Тернопільщині шкільний автобус потрапив у ДТП. У результаті аварії загинула одна людина.
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