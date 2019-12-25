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Смертельна ДТП у Києві: Hyundai вилетів на зустрічну смугу і протаранив Opel

На Столичному шосе сталося лобове зіткнення двох автомобілів, загинув чоловік.

дтп в киеве

Близько 19.30 24 грудня в Голосіївському районі Києва сталася ДТП, в результаті якої одна людина загинула і двоє постраждали.

Автомобіль Hyundai з невідомих причин вилетів на зустрічну смугу і протаранив Opel.

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За словами очевидців, водія Opel затиснуло в машині. Його розблокували рятувальники і госпіталізували.

Загинув 28-річний водій Hyundai. Його пасажирка вижила, бо в момент зіткнення була пристебнута.

Обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, на Тернопільщині шкільний автобус потрапив у ДТП. У результаті аварії загинула одна людина.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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