Смертельна ДТП у Києві: Hyundai вилетів на зустрічну смугу і протаранив Opel

На Столичному шосе сталося лобове зіткнення двох автомобілів, загинув чоловік.

Близько 19.30 24 грудня в Голосіївському районі Києва сталася ДТП, в результаті якої одна людина загинула і двоє постраждали.

Автомобіль Hyundai з невідомих причин вилетів на зустрічну смугу і протаранив Opel.

Читайте: У Києві на Троєщині зіткнулися легковик і мікроавтобус з сім’єю

За словами очевидців, водія Opel затиснуло в машині. Його розблокували рятувальники і госпіталізували.

Загинув 28-річний водій Hyundai. Його пасажирка вижила, бо в момент зіткнення була пристебнута.

Обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, на Тернопільщині шкільний автобус потрапив у ДТП. У результаті аварії загинула одна людина.