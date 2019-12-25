У Росії школяр побив молотком вчительку через погані оцінки

В Єкатеринбурзі 15-річний школяр напав на вчительку з молотком і завдав їй кілька ударів по голові.

В Єкатеринбурзі (Росія) учень дев’ятого класу напав з молотком на вчительку школи № 24 Марину Заболотну, коли та йшла на роботу.

Школяр напав на неї біля будинку. У жінки серйозна травма голови, її відвезли в лікарню і надали першу допомогу. Від госпіталізації вона відмовилася.

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Деякі росЗМІ поширюють інформацію, що у школяра був при собі ніж.

Хлопця зупинив вчитель фізкультури, який проходив повз.

Учень напав на педагога через погані оцінки з російської мови та літератури. Нібито з-за того, що вчителька дала підлітку тиждень, щоб вивчити монолог Чацького з комедії Горе від розуму Олександра Грибоєдова.

Нагадаємо, у місті Козелець Чернігівської області 34-річний чоловік несподівано накинувся на працівницю РАЦСу з ножем на очах у відвідувачів з дітьми. Він близько десяти разів вдарив її ножем у різні частини тіла, а потім втік.