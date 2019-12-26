У Вінницькій області чоловік підірвав гранату, в результаті чого постраждали двоє людей, один з яких помер.

Місцевий 28-річний житель вирішив врегулювати конфлікт з товаришами за допомогою ручної гранати. Він запросив їх в гості, щоб відзначити повернення з Києва, де був на заробітках.

Під час застілля між чоловіками неодноразово виникали конфлікти. Коли гості вийшли на вулицю, господар будинку виніс гранату та погрожував її підірвати. Двоє з чоловіків намагалися його заспокоїти та забрати небезпечний предмет у нього з рук. Але їм не вдалося цього зробити і граната вибухнула.

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На Вінниччині чоловік підірвав двох людей гранатою, є загиблий / 3 фотографии

Внаслідок вибуху гранати травми отримали 25 та 28-річні місцеві жителі. У реанімації один із них помер.

Правопорушника, який підірвав гранту, також госпіталізували з осколковим пораненням ноги.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство та ч.1 ст. 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

За такі правопорушення чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Харкові 23-річний хлопець підірвав себе гранатою.