Синяк замазала, зуби приклеїла: рядова Куліш розповіла подробиці побиття

Рядова Наталія Куліш розповіла, що конфлікт з іншою військовою розпочався через її відмову шити тенти.

Конфлікт з іншою жінкою-військовою, через який в Одеській области побили рядову Наталію Куліш, розпочався іще 14 грудня.

Жертва нападу розповіла, що її побила Віра Загороднюк, з якою виник конфлікт через її відмову шити тенти.

– Нас відправили шити тенти на машини. Віра заявила, що не шитиме тенти та поїде додому, їй нібито важко це робити. Я почала обурюватися, зав’язався конфлікт, вона почала мене лаяти, а потім вдарила в зуби і вибила два, – сказала Куліш.

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Військова додала, що синець на обличчі замазувала, а зуби приклеїла і так ходила до 19 грудня, доки не поїхала до військового шпиталю.

Вона говорила, що не закривала очі на факти корупції в підрозділі, проте не написала заяву до військової прокуратури через погрози.

Заступник командира частини з тилового забезпечення заперечив заяви рядової щодо погроз і корупції.

Нагадаємо, 25 грудня міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що йому повідомили про факт побиття жінки-військового в Одеській області.