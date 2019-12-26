У Хмельницькому співробітник СБУ збив на смерть двох пішоходів

Слідчі ДБР розслідують обставини смертельної ДТП за участю оперуповноваженого управління СБУ у Хмельницькій області, внаслідок якої загинули двоє людей.

Попередньо встановлено, що співробітник СБУ за кермом службового Daewoo Lanos 25 грудня близько 20.00 збив двох пішоходів – чоловіка та жінку, які переходили дорогу у невстановленому місці.

Обоє загинули на місці події.

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Відомо, що авто рухалося з великою швидкістю.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб.

У разі доведення провини підозрюваному загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Закарпатті авто врізалось в автобусну зупинку. В результаті зіткнення загинула 17-річна дівчина. До лікарні госпіталізували 20-річного чоловіка.

Фото: ДБР