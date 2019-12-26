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Факти / Надзвичайні події

У Києві пенсіонерці вистрілили в голову біля обмінника

На ринку Виноградар в Києві невідомі вистрілили в бік жінки і потрапили їй в голову.

В Киеве пенсионерке выстрелили в голову возле обменника

У Києві невідомі під’їхали на авто до ринку Виноградар і вистрілили в 60-річну жінку, яка знаходилася біля пункту обміну валют.

Куля потрапила їй в голову, але жінка жива. Її госпіталізували.

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Відомо, що постріл проводився з пістолета гумовими кулями.

Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, на Київщині чоловік напав на поліцейських із сокирою. За їх словами, він погрожував “зарубати їх сокирою”. Здатися чоловік вирішив тільки після того, як один з правоохоронців дістав пістолет і зробив попереджувальний постріл.

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