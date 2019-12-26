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Факти / Надзвичайні події

У лобовій ДТП на Миколаївщині загинула жінка

У Миколаївській області на автодорозі Благовіщенське-Миколаїв сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля ВАЗ-2171 та позашляховика Volkswagen Touareg.

У лобовій ДТП на Миколаївщині загинула жінка

26 грудня близько  10.15 на 116 км автодороги Н-24 Благовіщенське-Миколаїв сталося лобове зіткнення автомобіля LADA та Volkswagen Touareg.

В результаті зіткнення машин загинула 64–річна жінка, а водія першого авто затисло конструктивними елементами машини. Надавши невідкладну допомогу  потерпілому, медики доставили водія до Южноукраїнської міської лікарні.

В другому автомобілі перебували п’ять осіб, двоє дорослих та троє дітей. З травмами різного ступеня важкості всіх постраждалих направлено в лікарю.

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Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 КК України Порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

У лобовій ДТП на Миколаївщині загинула жінка / 5 фотографий

Нагадаємо, у листопаді 2018 року у Перу в прірву зірвався автобус з п’ятнадцятьма підлітками.

Джерело: ДСНС

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