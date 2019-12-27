Причиною аварії пасажирського літака авіакомпанії Bek Air біля Алмати в Казахстані попередньо називають відмову двигуна.

Причиною авікатастрофи Fokker-100 в Казахстані могла стати відмова двигуна.

Після аварії літака в Казахстані заборонили всі польоти пасажирських лайнерів типу Fokker-100. Заборона триватиме до з’ясування причин авіакатастрофи.

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До слова, весь авіапарк компанії Bek Air складається саме з таких лайнерів.

Нагадаємо, вранці 27 грудня біля Алмати в Казахстані розбився літак, що виконував рейс Алмати-Нурсултан. Відразу після зльоту літак втратив висоту і зіткнувся з двоповерховою будівлею. Повідомляється про 14 загиблих.