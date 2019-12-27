Літак авіакомпанії Bek Air розбився біля Алмати в Казахстані.
У мережі з’явилося відео з місця аварії пасажирського літака в Казахстані, що виконував рейс Алмати-Нурсултан.
На борту знаходилися 98 осіб, включаючи екіпаж.
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На місці загинули 14 людей, ще більше 20 доставлені в лікарні.
VIDEO
Нагадаємо, вранці 27 грудня
авіакомпанії Bek Air, що виконує рейс Алмати-Нурсултан. Відразу після зльоту літак втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховою будівлею. біля Алмати в Казахстані розбився літак
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