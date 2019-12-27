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Авіакатастрофа в Казахстані: перше відео з місця аварії

Літак авіакомпанії Bek Air розбився біля Алмати в Казахстані.

Авиакатастрофа в Казахстане

У мережі з’явилося відео з місця аварії пасажирського літака в Казахстані, що виконував рейс Алмати-Нурсултан.

На борту знаходилися 98 осіб, включаючи екіпаж.

Читайте: У Казахстані розбився військовий вертоліт: на борту було 13 осіб

На місці загинули 14 людей, ще більше 20 доставлені в лікарні.


 

Нагадаємо, вранці 27 грудня біля Алмати в Казахстані розбився літак авіакомпанії Bek Air, що виконує рейс Алмати-Нурсултан. Відразу після зльоту літак втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховою будівлею.

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