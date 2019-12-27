Враховуючи авіакатастрофу 27 грудня, літак Fokker 100 фігурував у 18 аваріях, починаючи з 1993 року.

Перша аварія сталася 5 березня 1993 року в Македонії. Тоді Fokker 100 розбився під час набирання висоти через обмерзання крила.

Ще одна значна катастрофа сталася в Бразилії 31 жовтня 1996 року. Тоді у Fokker 100 мимовільно включився реверс правого двигуна, через що він впав на густонаселений район міста Сан-Паулу.

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Також літак засвітився в ще одній події. 14 вересня 2009 року він отримав значні пошкодження під час здійснення аварійної посадки в Німеччині.

Подія отримала великого розголосу, оскільки на борту Fokker 100 знаходився один з лідерів Соціал-демократичної партії Німеччини Франц Мюнтеферінг.

З повним списком аварій літака Fokker 100 ви можете ознайомитися нижче.

Факти ICTV писали про те, що вранці у Казахстані зазнав аварії літак авіакомпанії Bek Air, який летів рейсом Алмати-Нурсултан. У результаті катастрофи загинули 12 осіб.