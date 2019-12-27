Віце-прем’єр Казахстану Роман Скляр повідомив, що знайдені чорні ящики літака Fokker-100, що розбився під Алмати.
За його словами, вони вилучаються для розслідування.
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Він також назвав дві можливі причини аварії Fokker-100: помилка пілота або технічна несправність.
– Це встановить спеціальна комісія за участю Міжнародного авіаційного комітету, – додав Скляр.
Нагадаємо, вранці 27 грудня біля Алмати в Казахстані розбився літак, що виконував рейс Алмати-Нурсултан. За останніми даними, загинули 12 осіб. Серед постраждалих – двоє громадян України.
Фото: МНС Казахстану
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