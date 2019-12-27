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Факти / Надзвичайні події

На місці авіакатастрофи Fokker-100 в Казахстані знайдені чорні ящики

Віце-прем’єр Казахстану Роман Скляр повідомив, що знайдені чорні ящики літака Fokker-100, що розбився під Алмати.

За його словами, вони вилучаються для розслідування.

Читайте: У Казахстані розбився Fokker-100 Bek Air: що відомо про літак і компанію

Він також назвав дві можливі причини аварії Fokker-100: помилка пілота або технічна несправність.

– Це встановить спеціальна комісія за участю Міжнародного авіаційного комітету, – додав Скляр.

Авіакатасрофа в Казахстані

Нагадаємо, вранці 27 грудня біля Алмати в Казахстані розбився літак, що виконував рейс Алмати-Нурсултан. За останніми даними, загинули 12 осіб. Серед постраждалих – двоє громадян України.

Фото: МНС Казахстану

Джерело: Интерфакс

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