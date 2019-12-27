Хто був на борту літака Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, який розбився вранці біля Алмати в Казахстані, – повний список із 93 пасажирів.

Вранці 27 грудня в Алмати впав літак Fokker-100, який виконував рейс Алмати-Нурсултан. На борту перебувало 93 пасажири, серед них троє немовлят, а також п’ять членів екіпажу.

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За останніми даними, в авіакатастрофі загинули 15 осіб.

Список пасажирів рейсу №Z2100:

1. Удербаєва Кимбат

2. Омаров Ринат

3. Теменов Айбар

4. Нурбеков Абай

5. Нурбекова Маріям (дитина)

6. Бекжанова Нагіма

7. Жайгашти Аділь (дитина)

8. Жайгашти Алі (дитина)

9. Нурбекова Адіна (дитина)

10. Калієв Бауржан

11. Туматов Каірхан

12. Аманжол Санія

13. Кайдаров Рустем

14. Баймурат Нурислам

15. Набієв Едик

16. Ануфрієв Валерій

17. Сон Юрій

18. Сон Яна

19. Баімбетова Гульнар

20. Асташов Микола

21. Аманов Серік

22. Ісіна Арман

23. Мукашева Салтанат

24. Жумаханов Шингисторе

25. Ібраєв Дархан

26. Рахімжанова Алія

27. Сиделковський Андрій

28. Карібаєва Базархан

29. Кожабергенов Даулет

30. Ерман Марал

31. Бекмаганбетов Бахитжан

32. Круглова Дана

33. Нурахметова Шинар

34. Оспанова Аміна

35. Абілєв Жанат

36. Дєдов Віталій

37. Карнаєва Надія

38. Жанболатова Бекзат

39. Кликов Матвій

40. Назаралієв Аслан

41. Каіпбергенова Гульнара

42. Мажкенова Алтин

43. Кошенова Гульнура

44. Нурхаміт Тілеулес

45. Жанбосинова Дінара

46. ​​Даулет Дінара

47. Ескеров Жандос

48. Акмаганбетова Асем

49. Сагімбеков Арман

50. Куралбай Айгерім (дитина)

51. Тулебаєв Нурлан

52. Тулебаєва Анар

53. Куралбай Дамелі (немовля)

54. Зубов Віктор

55. Зубова Галина

56. Жолдибаєв Бекзат

57. Оринбаєв Нурдос

58. Ерімбетов Сарсенбек

59. Айболатова Зухра

60. Омарова Айман

61. Імінова Зульфія

62. Абдісаттар Жанкози

63. Ахболат Даваа

64. Усен Саттигуль

65. Ахболаткизи Асилим (немовля)

66. Абільдаєва Асель

67. Сєріков Мейрамбек

68. Гатіат Айсулу

69. Гатіат Максут

70. Гатіат Адільжан (немовля)

71. Алекперов Олег

72. Девічінська Ольга

73. Мурат Латіпа

74. Салтанат Талап

75. Салтанаткизи Уларшинг

76. Габдижамалова Зубаржат

77. Каратєєв Іван

78. Куаншалін Марат

79. Утепов Єркін

80. Мамієв Мурат

81. Сейпілов Ільяс

82. Егамбердієв Набі

83. Попков Андрій

84. Кулгавий Євген

85. Нуерлан Маоліна

86. Абаганова Назим

87. Алімхан Нурболат

88. Адаєв Еркебулан

89. Акішева Гулім

90. Асирова Анара

91. Нурманова Саулє

92. Нурманов Асхат

93. Кадауов Темірлан.

Нагадаємо, вранці 27 грудня біля Алмати в Казахстані розбився літак, що виконував рейс Алмати-Нурсултан.

Джерело: tengrinews.kz

Фото: Denis Krivosheyev