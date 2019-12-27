PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Тіла відлетіли на 20 метрів! У Хмельницькій області авто їздили по збитих пішоходах

На Хмельниччині жінку і чоловіка збив автомобіль, коли ті переходили дорогу.

Тіла відлетіли на 20 метрів! У Хмельницькій області авто їздили по збитих пішоходах

У смертельній ДТП, яка сталася на Хмельниччині, загинули чоловік та жінка. Трагедія сталася, коли вони переходили дорогу, щоб посидіти у придорожньому кафе.

Але у цей момент їх збив водій Lanos, який їхав на шаленій швидкості.

За словами очевидців, шансів вижити у пари не було. Від сильного удару тіла пролетіли понад 20 метрів.

Їх протягнули навіть інші машини. Загиблій 36-тирічній жінці переїхали голову.

Читайте: На Волині у ДТП з рейсовим автобусом постраждали вісім осіб

Поліція від коментарів утримується. Відомо, що автомобіль Lanos – службовий, а за кермом був співробітник СБУ.

Розслідуванням ДТП займається Державне бюро розслідувань. Водієві загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали про те, під Києвом авто їздили по збитому на смерть пішоходу.

Фото: ДБР

Джерело: Надзвичайні новини

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Волині у ДТП з рейсовим автобусом постраждали вісім осіб
На Волині у ДТП з рейсовим автобусом постраждали вісім осіб
У Хмельницькому співробітник СБУ збив на смерть двох пішоходів
У Хмельницькому співробітник СБУ збив на смерть двох пішоходів
У лобовій ДТП на Миколаївщині загинула жінка
У лобовій ДТП на Миколаївщині загинула жінка
СБУ
СБУ затримала полковника Міноборони за системну корупцію
Зірвалися у прірву: в Грузії у ДТП загинули п’ять школярів
Зірвалися у прірву: в Грузії у ДТП загинули п’ять школярів
дтп в киеве
Смертельна ДТП у Києві: Hyundai вилетів на зустрічну смугу і протаранив Opel
Це дуже страшно: Ірина Федишин розкрила деталі ДТП після концерту
Це дуже страшно: Ірина Федишин розкрила деталі ДТП після концерту
На АЗС у Києві фура знесла авто
На АЗС у Києві фура знесла авто – водій встиг відскочити
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка