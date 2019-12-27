Тіла відлетіли на 20 метрів! У Хмельницькій області авто їздили по збитих пішоходах

На Хмельниччині жінку і чоловіка збив автомобіль, коли ті переходили дорогу.
У смертельній ДТП, яка сталася на Хмельниччині, загинули чоловік та жінка. Трагедія сталася, коли вони переходили дорогу, щоб посидіти у придорожньому кафе.
Але у цей момент їх збив водій Lanos, який їхав на шаленій швидкості.
За словами очевидців, шансів вижити у пари не було. Від сильного удару тіла пролетіли понад 20 метрів.
Їх протягнули навіть інші машини. Загиблій 36-тирічній жінці переїхали голову.
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Поліція від коментарів утримується. Відомо, що автомобіль Lanos – службовий, а за кермом був співробітник СБУ.
Розслідуванням ДТП займається Державне бюро розслідувань. Водієві загрожує до 10-ти років позбавлення волі.
Раніше Факти ICTV писали про те, під Києвом авто їздили по збитому на смерть пішоходу.
Фото: ДБР