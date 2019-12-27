Українці з літака, що розбився Казахстані, живі

Двоє українців, які були на борту літака Fokker-100 казахстанській авіакомпанії Bek Air, що розбився 27 грудня в Алмати, живі.

Четверо іноземців, які перебували на борту літака, що розбився 27 грудня під Алмати літака, вижили.

Серед них – Юрій Сон та Яна Сон з України.

Цю інформацію підтвердили в МЗС України.

Директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев сказав, що двоє українців наразі перебувають у лікарн Алмати.

За його словами, в обох постраждалих – перелом хребта та травми середньої тяжкості.

Консул посольства України в Казахстані встановлює зв’язок з потерпілими українцями та підтримує контакти з місцевими рятувальними службами.