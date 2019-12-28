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Факти / Надзвичайні події

Поки сусіди спали: у Запоріжжі чоловік проник у лікарню та вбив пацієнта

У Запоріжжі невідомий чоловік проник до лікарні та вбив одного з пацієнтів. Сусіди у палаті злочинця не бачила, бо спали.

Поки сусіди спали: у Запоріжжі чоловік проник у лікарню та вбив пацієнта

У Запоріжжі в п’ятій міській лікарні екстреної та швидкої допомоги чоловік зайшов у палату та вбив пацієнта – чоловіка 1978 р.н.

Через півтори години підозрюваного затримали правоохоронці. Однак поки невідомим залишається мотив злочину.

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Вбивця та його жертва раніше мали судимість. Крім того, останній знаходився в лікарні з простреленим оком.

Сусіди у палаті стверджують, що не бачили вбивцю, тому що спали.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ст.115 (Умисне вбивство) КК України.

Раніше Фатки ICTV писали, що у Сіверську Донецької області чоловік біля свого двору з мисливської рушниці застрелив трьох сусідів, а потім вчинив самогубство.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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