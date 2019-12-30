Мінування станції метро Хрещатик не підтвердилося

Станцію метро Хрещатик зачиняли на вхід та вихід через сигнал про мінування.
Станцію метро Хрещатик та пересадку на Майдан Незалежності зачиняли на вхід та вихід 30 грудня.
До таких заходів вдалися працівники метрополітену через дзвінок про мінування.
Після перевірки станцію метро відчинили. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
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До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо посилення відповідальності за заздалегідь неправдиве повідомлення про мінування суспільно важливих об’єктів.
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