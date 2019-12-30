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Факти / Надзвичайні події

Мінування станції метро Хрещатик не підтвердилося

Станцію метро Хрещатик зачиняли на вхід та вихід через сигнал про мінування.

Мінування станції метро Хрещатик не підтвердилося

Станцію метро Хрещатик та пересадку на Майдан Незалежності зачиняли на вхід та вихід 30 грудня.

До таких заходів вдалися працівники метрополітену через дзвінок про мінування.

Після перевірки станцію метро відчинили. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Читайте: У Києві затримали зловмисників, які 15 разів “мінували” ТРЦ

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо посилення відповідальності за заздалегідь неправдиве повідомлення про мінування суспільно важливих об’єктів.

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