Зайшов до церкви з дробовиком: у США чоловік відкрив вогонь по парафіянах

У Техасі в США невідомий відкрив стрілянину в церкві, двоє людей загинули.

В одній з церков Техасу чоловік влаштував стрілянину з дробовика під час причастя.

У нього почала стріляти інша людина, що знаходилася в церкві, поранивши нападника.

Один чоловік був убитий на місці, ще один помер в машині швидкої допомоги. Три людини знаходяться в критичному стані.

Читайте: Відрізали палець і розірвали вухо: на Печерську у Києві пограбували жінку

За попередньою інформацією, один з доставлених в лікарню є стрілком.

До слова, церковна служба транслювалася в прямому ефірі місцевого телеканалу, тому все місто бачило, що сталося.

Раніше через суперечку на вечірці в американському Чикаго сталася стрілянина. В результаті події вогнепальні поранення отримали 13 осіб у віці 16-48 років.

Джерело: CBS News