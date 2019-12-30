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Факти / Надзвичайні події

Зайшов до церкви з дробовиком: у США чоловік відкрив вогонь по парафіянах

У Техасі в США невідомий відкрив стрілянину в церкві, двоє людей загинули.

стрельбв в сша

В одній з церков Техасу чоловік влаштував стрілянину з дробовика під час причастя.

У нього почала стріляти інша людина, що знаходилася в церкві, поранивши нападника.

Один чоловік був убитий на місці, ще один помер в машині швидкої допомоги. Три людини знаходяться в критичному стані.

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За попередньою інформацією, один з доставлених в лікарню є стрілком.

До слова, церковна служба транслювалася в прямому ефірі місцевого телеканалу, тому все місто бачило, що сталося.

Раніше через суперечку на вечірці в американському Чикаго сталася стрілянина. В результаті події вогнепальні поранення отримали 13 осіб у віці 16-48 років.

Джерело: CBS News

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