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Факти / Надзвичайні події

Напередодні Нового року: у Росії невідомі розстріляли поліцейських

В Інгушетії група озброєних людей здійснила атаку на пост ДПС у Магасі.

Напередодні Нового року: у Росії невідомі розстріляли поліцейських

В Інгушетії (Росія) вчинили напад на пост ДПС. Внаслідок стрілянини постраждали три співробітники поліції. Госпіталізовано також двох нападників.

Читайте: У США сталася стрілянина під час вечірки – 13 постраждалих

Група з трьох осіб під’їхала на автомобілі до посту правоохоронців на в’їзді в Магас і відкрила вогонь з автоматичної зброї.

У мерії столиці Інгушетії вирішили скасувати святкові заходи в місті після нападу.

Раніше Факти ICTV писали, що у Москві біля будівлі ФСБ невідомий відкрив стрілянину в приймальні служби.

Джерело: Интерфакс

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