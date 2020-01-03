Авто гальмувало на даху: на Житомирській трасі затори через зіткнення трьох машин

На трасі Київ-Житомир сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Внаслідок цього там ускладнено рух.

На трасі Київ-Житомир на виїзді зі столиці в районі села Мила сталася потрійна аварія.

Внаслідок чого на ділянці тимчасово ускладнений рух. Водіїв просять дотримуватися правил дорожнього руху та жестів регулювальника.

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На 37 км автодороги М-06 Київ-Житомир зіткнулися три автомобілів, один з яких перевернувся під час зіткнення та впав на дах.

Внаслідок аварії постраждалих немає.

Раніше Факти ICTV писали, що у Київській області підліток без дозволу сів за кермо батьківського авто та потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинула 16-річна пасажирка.