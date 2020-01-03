“На удачу”: у Нігерії хлопець вирізав серце своєї дівчини і згодував матері

У Нігерії хлопець убив свою дівчину, вирізав їй серце і згодував матері. В сім’ї вірили, що це має принести багатство.

У Нігерії 23-річний хлопець Оволабі Адееко вбив 22-річну студентку Фавур Далею-Оладеле. Він заманив її в готель, накачав наркотиками і відвіз в одну з церков, якою керує самопроголошений пастор Сьогун Філіп.

Хлопець розбив голову своєї дівчини, а пастор перерізав їй горло. Після цього убивці відрізали у тіла груди і вирізали серце.

Сьогун Філіп приготував ритуальну “страву” з внутрішніх органів дівчини, яка повинна була допомогти розбагатіти сім’ї Адееко.

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Хлопець приніс “страву” своїй матері, яка її з’їла. За словами жінки, вона була впевнена, що їсть козяче м’ясо.

Канібалів заарештували. У поліції назвали вбивство діянням диявола і пообіцяли, що винуватці відчують гнів закону.

Жертва навчалася на факультеті соціології в університеті Лагоса. У 2020 році вона повинна була закінчити навчання.

До речі, у Краснодарському краї (Росія) затримана сім’я канібалів, яка з 1999 року викрадала, вбивала і з’їдала людей. Зі своїх жертв вони робили консерви.

Джерело: Daily Star