У Херсонській області авто впало з причалу в море – водій загинув

У Херсонській області автомобіль впав у море з причалу. Внаслідок аварії загинув водій.

У місті Генічеськ Херсонської області автомобіль з 16-го причалу впав в море.

– Надійшло повідомлення про те, що з причалу в море впала машина з людиною всередині. Після прибуття відділення пожежно-рятувального підрозділу разом з комунальною водолазною службою міста Генічеськ були проведені пошукові роботи, – розповіли в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА.

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Рятувальники витягли тіло водія, який загинув внаслідок аварії. Автомобіль не був знайдений.

Співробітниками ГУ НП у Херсонській області проводяться дізнання, встановлення подробиць події та ідентифікація особистості.

Раніше Факти ICTV писали, що на трасі Київ-Житомир сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Внаслідок цього там ускладнено рух.