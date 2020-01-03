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Убив через суперечку щодо Донбасу: в Одесі на 9 років засудили чоловіка

Суд виніс вирок чоловікові, який убив свого опонента через суперечку щодо подій на Донбасі.

Убив через суперечку щодо Донбасу: в Одесі на 9 років засудили чоловіка

Раніше засуджений за розбій уродженець Херсона проведе 9 років у в’язниці після того, як 30 березня 2015 року вбив чоловіка через розбіжності щодо подій на сході України.

Таке рішення наприкінці грудня 2019 року виніс Суворовський районний суд Одеси.

Суперечка виникла під час святкування дня народження матері вбитого. Спочатку убивцю попросили піти з дому, але пізніше він повернувся і завдав опоненту удар ножем у серце.

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За словами очевидців, у потерпілого не було зброї, а в будинку перебували неповнолітні діти.

Нагадаємо, на Донеччині чоловік з мисливської рушниці застрелив трьох сусідів.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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